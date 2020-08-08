Мюллер повторил рекорд Лама по числу матчей в ЛЧ

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Игрок «Баварии» Томас Мюллер повторил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов для немецких футболистов.
Мюллер повторил рекорд Лама по числу матчей в ЛЧ
  • Reuters

Об этом сообщает Twitter-аккаунт мюнхенцев.

Встреча с Челси» в 1/8 финала стала уже 112-й для 30-летнего спортсмена. Столько же осталось в активе его бывшего партнёра по «Баварии» Филиппа Лама.

Сейчас в матче продолжается перерыв, со счётом 2:1 ведут мюнхенцы, за которых отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Иван Перишич. У «Челси» гол провёл Тэмми Абрахам. В первой игре также была сильнее «Бавария» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Барса» обыгрывает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голу Месси.

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