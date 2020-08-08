«Барса» обыгрывает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голу Месси
- Reuters
Мячи у каталонцев забили Клеман Лангле на десятой минуте, Лионель Месси на 23-й и Луис Суарес с пенальти на первой добавленной.
У гостей также с 11-метрового отличился Лоренцо Инсинье на пятой компенсированной минуте.
В первой встрече 25 февраля команды разошлись миром в Неаполе (1:1).
Сейчас на «Камп Ноу» продолжается перерыв.
Ранее стало известно, что «Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды.