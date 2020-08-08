«Барса» обыгрывает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голу Месси

Короткая ссылка
«Барселона» выигрывает у «Наполи» на своём поле после первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).
«Барса» обыгрывает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голу Месси
  • Reuters

Мячи у каталонцев забили Клеман Лангле на десятой минуте, Лионель Месси на 23-й и Луис Суарес с пенальти на первой добавленной.

У гостей также с 11-метрового отличился Лоренцо Инсинье на пятой компенсированной минуте.

В первой встрече 25 февраля команды разошлись миром в Неаполе (1:1).

Сейчас на «Камп Ноу» продолжается перерыв.

Ранее стало известно, что «Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить