«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды

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Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло был назначен главным тренером туринского клуба.
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
  • © Andrea Diodato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт клуба, 41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года. Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. 

В качестве футболиста он выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе «Нью-Йорк Сити».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» определился с кандидатурой главного тренера.

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