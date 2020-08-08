«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды

Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло был назначен главным тренером туринского клуба.

Как сообщает официальный сайт клуба, 41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года. Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере.

В качестве футболиста он выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе «Нью-Йорк Сити».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» определился с кандидатурой главного тренера.