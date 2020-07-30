Источник: матч 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — «Наполи» могут перенести в Португалию

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения на нейтральном поле ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».
Источник: матч 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — «Наполи» могут перенести в Португалию
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1. По информации источника, ситуация с коронавирусом в Каталонии остаётся непростой и УЕФА внимательно следит за её развитием. Организация обратилась в Департамент здравоохранения Каталонии, от ответа которого будет зависеть решение о месте проведения матча.

Запасным вариантом является Лиссабон, где состоятся матчи четвертьфинала, полуфинала и финал Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Первая встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоялась в Италии 26 февраля и завершилась вничью — 1:1. Ответный матч должен состояться на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 8 августа.

Ранее сообщалось, что президенту «Барселоны» Бартомеу могут объявить вотум недоверия.

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