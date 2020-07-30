Источник: президенту «Барселоны» Бартомеу могут объявить вотум недоверия

Группа членов «Барселоны» хочет объявить вотум недоверия президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу, а также совету директоров клуба за «неприемлемое управление».

Об этом сообщает ESPN. Как сообщает источник, представители инициативной группы принадлежат к различным группировкам болельщиков команды. У них есть 14 дней, чтобы собрать подписи 15% членов клуба.

Если им удастся собрать необходимое количество подписей, то среди членов клуба будет проведён референдум о доверии руководству. Если 2/3 из 154 членов выразят недоверие руководящему составу, будут объявлены новые выборы, а Бартомеу придётся оставить свой пост.

57-летний Хосеп Мария Бартомеу является президентом «Барселоны» с 2014 года.

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