Моратти высказался о возможном переходе Месси в «Интер»

Бывший владелец и президент миланского футбольного клуба «Интер» Массимо Моратти поделился мнением о возможном переходе нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Иногда мечты сбываются, особенно в футболе. Папа Месси купил дом в Милане, недалеко от штаб-квартиры «Интера». Надеюсь, это что-то означает. Может быть, он зайдёт подписать контракт», — цитирует Моратти La Gazzetta dello Sport.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее главный тренер нерадзурри Антонио Конте назвал абсолютной ложью переход Месси в «Интер».