Конте назвал абсолютной ложью переход Месси в «Интер»
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«Слухи о переходе Месси — абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдёт в «Интер» даже в фэнтези-футболе», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
Ранее Луис Суарес высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны».