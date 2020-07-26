Конте назвал абсолютной ложью переход Месси в «Интер»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о переходе в команду нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Слухи о переходе Месси — абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдёт в «Интер» даже в фэнтези-футболе», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее Луис Суарес высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны».