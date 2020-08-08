Ошибки Варана и расторопность Жезуса: как «Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счётом 2:1. Рахим Стерлинг оформил свой 100-й гол в составе «горожан» во всех турнирах, а Габриэль Жезус отметился забитым мячом и передачей. У гостей отличился Карим Бензема, а Рафаэль Варан стал главным антигероем встречи, допустив две результативные ошибки у своих ворот.

«Манчестер Сити» справедливо мог считаться фаворитом противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы не только играли дома, но и владели минимальным преимуществом в счёте. Кроме того, коллектив Зинедина Зидана не мог рассчитывать на дисквалифицированного Серхио Рамоса, что автоматически снижало шансы «сливочных» на успех. Вместо него в основе появился Эдер Милитао, лишь 19 раз выходивший на поле в нынешнем соревновательном году.

Также в заявке «Реала» не оказалось Гарета Бэйла. Звёздный нападающий продолжил усугублять конфликт с клубом и отказался выходить на поле в ответном матче с «Манчестер Сити». Об этом сообщил сам Зидан. При этом наставник не стал раскрывать подробности и заявил, что уважает подопечного. Правда, отсутствие валлийца нельзя назвать полноценной потерей. В этом сезоне он провёл всего 20 матчей и отметился тремя голами и двумя передачами. В итоге на его позиции расположился Родриго.

Гвардиола же не мог рассчитывать на дисквалифицированного Бенжамена Менди и Серхио Агуэро, продолжающего восстанавливаться от травмы колена. Заменить его был призван Габриэль Жезус. Зато в числе стартовых 11-ти оказался Фернандиньо. Бразилец вновь занял место в центре защиты, где составил пару с Эмериком Ляпортом. Немного неожиданным же можно назвать разве что появление в старте Илкая Гюндогана, нередко пропускавшего игры в заключительной части первенства.

На первых минутах гости чувствовали себя явно неуютно. Хозяева прижали их к воротам и заставили устраивать рискованные перепасовки в собственной штрафной. Можно было предположить, что в такой ситуации ошибок стоит ждать от менее опытного Милитао, однако грубейший просчёт допустил чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Уже на девятой минуте Рафаэль Варан подарил мяч Жезусу, тот адресовал его Стерлингу, а британец «расстрелял» Куртуа. Для Рахима этот гол стал 20-м в Лиге чемпионов и 100-м во всех турнирах за «Манчестер Сити». Тем не менее, задача «Реала» не изменилась. Ему по-прежнему нужно было забивать дважды. Правда, теперь это помогало ему лишь перевести игру в дополнительное время.

Как оказалось, фиаско в дебюте оживило мадридцев и заставило их активнее действовать впереди. Они взвинтили темп и стали всё чаще гостить на половине поля противника. Первый опасный момент у ворот Эдерсона возник на 21-й минуте, когда Бензема получил мяч на грани офсайда, развернулся и здорово пробил, но вратарь оформил эффектный сейв. А уже со второй попытки француз восстановил паритет. Родриго издевательски разобрался с Жоау Канселу и исполнил подачу, а Карим нанёс неотразимый удар головой. Для него этот гол стал пятым в последних шести встречах.

В концовке тайма «Сити» вновь взял инициативу в свои руки и организовал серию опасных выпадов, но ни Фоден, ни Стерлинг не сумели огорчить Тибо Куртуа. Бельгиец не растерял форму и продолжил доказывать, почему именно он считается одним из лучших голкиперов мира. За первые 45 минут он совершил три спасения и не позволил «горожанам» вновь выйти вперёд.

Вторая половина началась с издевательских попыток Кевина Де Брёйне закрутить мяч в ворота с углового, а продолжилась ещё рядом моментов у ворот Куртуа. Бельгийца успели побеспокоить почти все представители атакующей линии хозяев, но тот продолжал выручать. Помогал ему в этом Дани Карвахаль, не только закрывавший правую бровку, но и успевавший подчищать за центральными защитниками. У «Реала» же вся опасность исходила от Бензема, имевшего несколько шансов оформить дубль.

Давление «горожан» нарастало и второй гол в ворота «Реала» назревал. Но в итоге он стал не результатом размашистой атаки «Сити», а очередной ошибки защитника в безобидной ситуации. Варан оказался первым на мяче после безадресной верховой передачи хозяев, но вместо того, чтобы спокойно вынести его за пределы поля, фактически сделал скидку на ход Жезусу. Тот опередил Куртуа и вывел хозяев вперёд.

В концовке оба тренера провели ряд замен, а Зидан даже рискнул сыграть в два центральных нападающих. Но выход опального Луки Йовича не смог изменить расстановку сил на поле. «Горожане» продолжили наступать и могли удвоить преимущество, но Давид Сильва не попал в створ со штрафного. В последние минуты как всегда активен был главный конструктов атак в лице Де Брёйне, который хоть и не отметился баллами за результативность, но в очередной раз продемонстрировал своё высочайшее мастерство.

«Манчестер Сити» дважды обыграл «Реал» со счётом 2:1 и с получил третью попытку преодолеть барьер четвертьфинала Лиги чемпионов. В предыдущие два года подопечные Гвардиолы неизменно уступали будущим финалистами турнира в лице «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». На этот раз их соперниками станут футболисты «Лиона», сенсационно взявшие верх над «Ювентусом».