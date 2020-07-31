«Реал» показал домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21
Мадридский футбольный клуб «Реал» представил новую домашнюю и гостевую форму на следующий сезон.
- @realmadrid
Фото формы опубликованы на сайте королевского клуба.
«Реал» по итогам сезона стал чемпионом Испании, набрав 87 очков в Примере и опередив «Барселону» на пять очков.
Ранее сообщалось, что «Барселона» представила гостевую форму на сезон-2020/21.
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