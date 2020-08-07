«Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Манчестере на «Этихаде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу горожанам принесли голы Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса, забивших на 9-й и 68-й минутах после ошибок защитника «Реала» Рафаэля Варана.

«Реал» ответил голом Карима Бензема на 28-й минуте.

По сумме двух матчей 4:2 (2:1) в четвертьфинал вышел «Манчестер Сити», он встретится с победителем пары «Ювентус» — «Лион».

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель сломал ногу на тренировке команды.