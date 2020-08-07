«Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Манчестере на «Этихаде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу горожанам принесли голы Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса, забивших на 9-й и 68-й минутах после ошибок защитника «Реала» Рафаэля Варана.
«Реал» ответил голом Карима Бензема на 28-й минуте.
По сумме двух матчей 4:2 (2:1) в четвертьфинал вышел «Манчестер Сити», он встретится с победителем пары «Ювентус» — «Лион».
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель сломал ногу на тренировке команды.