«Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не вышел в 1/4 финала ЛЧ

Туринский «Ювентус» одержал победу над французским «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Турине на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Лион» забил первым. Уже на 12-й минуте с пенальти отличился Мемфис Депай.

«Ювентус» ответил дублем Криштиану Роналду, забившего на 43-й минуте с пенальти и на 60-й — с игры.

По сумме двух встреч 2:2 (1:0) по правилу выездного гола в четвертьфинал вышел «Лион», где сыграет с английским «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финал ЛЧ.