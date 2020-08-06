Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».

«Было много сказано о том, что между клубом и игроком существуют уважительные отношения, но всё, что я скажу, это то, что он предпочёл не играть, остальное касается только нас и его», — приводит слова Зидана Sky Sports.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.

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