Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ
- Reuters
«Было много сказано о том, что между клубом и игроком существуют уважительные отношения, но всё, что я скажу, это то, что он предпочёл не играть, остальное касается только нас и его», — приводит слова Зидана Sky Sports.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.
Ранее УЕФА объявил правила организации отборочных матчей еврокубков в сезоне-2020/21.