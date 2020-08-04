УЕФА объявил правила организации отборочных матчей еврокубков в сезоне-2020/21

УЕФА представил специальные правила проведения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Из-за пандемии коронавируса они будут состоять из одного матча, кроме заключительного квалификационного раунда ЛЧ.

Кроме того, за двое суток до жеребьёвки клубы должны будут информировать УЕФА об ограничениях, действующих в стране. В случае невыполнения этого условия команде может быть засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

В случае если УЕФА сочтёт информацию об ограничениях неточной или сами ограничения недостаточными, может быть принято решение о переносе матча в другое место. Хозяева будут нести ответственность за проведение игры, а также расходы, связанные с ней.

Ранее сообщалось, что матчи футбольных еврокубков, которые возобновятся на этой неделе после длительной паузы, вызванной пандемией, начнутся с минуты молчания в память обо всех жертвах COVID-19.