На матчах ЛЧ и ЛЕ почтят память всех жертв пандемии коронавируса

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Матчи футбольных еврокубков, которые возобновятся на этой неделе после длительной паузы, вызванной пандемией, начнутся с минуты молчания в память обо всех жертвах COVID-19.
На матчах ЛЧ и ЛЕ почтят память всех жертв пандемии коронавируса
  • © AFP 2020 / JAVIER SORIANO

На футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано «Спасибо» на выбранном клубом языке.

«Я очень рад, что наши турниры возвращаются, но мы не должны забывать тех, чьи самоотдача и личные жертвы дали нам возможность вновь играть в футбол», — приводит слова президента УЕФА Александра Чеферина официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о действиях в случае второй волны коронавируса.

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