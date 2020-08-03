На матчах ЛЧ и ЛЕ почтят память всех жертв пандемии коронавируса

Матчи футбольных еврокубков, которые возобновятся на этой неделе после длительной паузы, вызванной пандемией, начнутся с минуты молчания в память обо всех жертвах COVID-19.

На футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано «Спасибо» на выбранном клубом языке.

«Я очень рад, что наши турниры возвращаются, но мы не должны забывать тех, чьи самоотдача и личные жертвы дали нам возможность вновь играть в футбол», — приводит слова президента УЕФА Александра Чеферина официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о действиях в случае второй волны коронавируса.