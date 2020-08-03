Глава РПЛ раскрыл, как будет действовать в случае второй волны коронавируса

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о плане действий в случае второй волны коронавируса, которая может начаться осенью.

«Будем действовать в соответствии с рекомендациями государственной власти. Они ставятся во главу угла. Если правительство скажет остановить чемпионат, мы его, конечно, остановим. Президент УЕФА Александер Чеферин говорил: «Если есть возможность, надо доиграть, но при этом действовать чётко в соответствии с решениями правительств своих стран», — цитирует Прядкина СЭ.

Ранее Прядкин назвал недопустимыми высказывания Валерия Карпина о Роспотребнадзоре.