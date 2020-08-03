Прядкин назвал недопустимыми высказывания Карпина о Роспотребнадзоре

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о своём отношении к тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который жёстко критиковал лигу в конце прошлого сезона.

«То, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», то это удар не только по лиге, её престижу и имиджу», — приводит слова Прядкина СЭ.

Ранее Прядкин объяснил, почему Борис Ротенберг отказался переносить матч «Сочи» с «Ростовом».