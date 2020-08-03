Прядкин объяснил, почему Ротенберг отказался переносить матч «Сочи» с «Ростовом»

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, пытался ли он убедить владельца «Сочи» Бориса Ротенберга перенести матч с «Ростовом», игроки которого массово заразились коронавирусом.
Прядкин объяснил, почему Ротенберг отказался переносить матч «Сочи» с «Ростовом»
  • РИА Новости

В итоге ростовчанам пришлось выставить юношескую команду. Игра окончилась со счётом 10:1 в пользу сочинцев.

«Я разговаривал с Борисом Романовичем и задавал ему этот вопрос. Он чётко всё разъяснил: «У нас свои планы. Мы готовились, оберегались, чётко действовали в соответствии со всеми нормами регламента. У каждого клуба — свои цели и задачи». В итоге, когда «Сочи» отказался от переноса, ростовчане решили ехать 17- и 16-летними, и этот вариант точно был неправильным», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

Ранее глава РФС Александр Дюков признал, что проведение матча «Сочи» — «Ростов» было его инициативой.

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