Глава РФС признал, что проведение матча «Сочи» — «Ростов» было его инициативой

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, нужен ли Российской премьер-лиге (РПЛ) новый руководитель.

Сейчас пост президента РПЛ занимает Сергей Прядкин.

«Есть лига и есть клубы, которые выбирают руководителя. У нас нет команды, которая бы представляла РФС в РПЛ. Я беру часть негатива на себя. Решение по проведению матча «Ростова» и «Сочи» — моё решение. Я не уверен, что был прав. Я руководствовался лучшими соображениями. Не Прядкин пришел ко мне — он как раз считал, что нельзя давать переносить матчи. Я посчитал, что было потрачено много сил и сразу записать «технарь» было не по-спортивному, пускай сыграют. Это была моя инициатива, не должно быть претензий к Прядкину», — сказал Дюков.

Ранее он высказался за увеличение числа зрителей на трибунах.