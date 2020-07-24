Дюков: можно увеличить количество зрителей на трибунах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об открытии гостевых секторов и возможном увеличении количества зрителей на матчах чемпионата страны в сезоне-2020/21.

«По регламенту, который обсуждается, предусматривается, чтобы болельщики гостевой команды посещали матчи, но не по гостевой квоте, а по общим билетам. Мы исходим из того, что возвращение должно быть постепенным. Опыт с открытием 10% от общего количества мест можно признать успешным. Возможно, какие-то болельщики нарушают масочный режим и дистанцию. Теперь нам будет проще справиться с большим количеством зрителей. Исходя из эпидемиологической ситуации и нашего опыта, моё мнение: можно увеличить количество зрителей. Но это компетенция местных властей. В Москве осознанное решение допускать 50% болельщиков и рассаживать через сидения не ухудшит ситуацию», — отметил Дюков.

Ранее сообщалось, что глава РФС высказался о скандальных ситуациях вокруг матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка страны.