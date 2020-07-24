Дюков о майке Ещенко: на месте Медведева я бы не жаловался

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о скандальных ситуациях вокруг матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка страны.
Дюков о майке Ещенко: на месте Медведева я бы не жаловался
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Защитника красно-белых Андрея Ещенко дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тыс. рублей за майку с завуалированным оскорблением гендиректора петербуржцев Александра Медведева. Баннер болельщиков «Зенита» с оскорбительным сюжетом о владельце «Спартака» Леониде Федуне должен быть рассмотрен на следующем заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.

«По наказанию Ещенко даже не знаю, что сказать. Есть КДК, который принял решение. Мне сложно давать оценку. На мой взгляд, всем было понятно, что там изображено. Я не эксперт. На месте Медведева я бы не жаловался», — отметил Дюков.

Он также признался, что не понял смысл фанатского баннера.

«Я не любитель сериалов. Не знаю и не знал, о чём сериал и чему посвящён. Есть люди, которые сериалы любят, и они прокомментировали, что это ужас ужасный. Знал ли клуб, сложно сказать. С ним был согласован баннер, и клуб на самом деле не знал, что изображено. Идёт расследование, здесь история несогласованного баннера, и если есть обращение, то должно быть решение комитета этики», — добавил Дюков.

Ранее сообщалось, что Дюков прокомментировал желание «Химок» играть в РПЛ.

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