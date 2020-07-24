Дюков о смене позиции «Химок» по РПЛ: дезориентировали всех и внесли нервозность

Короткая ссылка
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с «Химками», которые изначально отказались выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако затем поменяли своё решение.
Дюков о смене позиции «Химок» по РПЛ: дезориентировали всех и внесли нервозность
  • РИА Новости

«Формально «Химки» подтвердили своё участие в РПЛ, направили письмо и заявление. Устные заявления представителей «Химок» и руководства Московской области дезориентировали всех и внесли нервозность. Это, конечно, ненормально. 9 июля «Химки» направили письмо о желании войти в состав РПЛ. Мы формально сделали всё правильно, но добавили нервозности. Надо подумать какие изменения внести, чтобы такого больше не было», — резюмировал Дюков.

Ранее сообщалось, что глава РФС призвал «Зенит» и «Спартак» сделать глубокий вдох и успокоиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить