Дюков о смене позиции «Химок» по РПЛ: дезориентировали всех и внесли нервозность

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с «Химками», которые изначально отказались выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако затем поменяли своё решение.

«Формально «Химки» подтвердили своё участие в РПЛ, направили письмо и заявление. Устные заявления представителей «Химок» и руководства Московской области дезориентировали всех и внесли нервозность. Это, конечно, ненормально. 9 июля «Химки» направили письмо о желании войти в состав РПЛ. Мы формально сделали всё правильно, но добавили нервозности. Надо подумать какие изменения внести, чтобы такого больше не было», — резюмировал Дюков.

Ранее сообщалось, что глава РФС призвал «Зенит» и «Спартак» сделать глубокий вдох и успокоиться.