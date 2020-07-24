Глава РФС призвал «Зенит» и «Спартак» сделать глубокий вдох и успокоиться

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл своё отношение к конфликтной ситуации между «Спартаком» и «Зенитом», которая вылилась в том числе во взаимные оскорбления в публичной сфере.
Глава РФС призвал «Зенит» и «Спартак» сделать глубокий вдох и успокоиться
  • РИА Новости

Функционер признался, что негативно относится к происходящему.

«Эта пикировка уже за гранью и не красит футбольные клубы. Понятно, что у каждого вида спорта есть свой неписаный кодекс этики и в футболе, если взять Европу и мир, такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис, где правила ещё более жёсткие, а есть ММА, где треш-ток — неотъемлемая часть. Футбол — это другой вид спорта с другим этическим кодексом. Хочу призвать клубы, чтобы сделали глубокий вдох и успокоились. Пикировка вышла за границы дозволенного», — сказал Дюков.

Ранее Дюков намекнул, что будет участвовать в следующих выборах президента РФС.

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