Дюков намекнул, что будет участвовать в следующих выборах президента РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как ему работается в этой должности.

По словам функционера, он шёл на выборы президента РФС с определённой программой, озвучил цели и задачи, которые ставил.

«Та программа и те проекты и инициативы, которые я хотел реализовать, рассчитаны не на два года, а на продолжительный срок. Тогда проводились досрочные выборы, я шёл не на два года. С тех пор ничего не изменилось. То, что было намечено, должно прийти к логическому завершению. Что касается развития футбола, то это бесконечная работа, но и двух лет недостаточно, чтобы создать что-то устойчивое», — резюмировал Дюков.

Ранее сообщалось, что глава РФС высказал своё мнение о возобновлении чемпионата страны.