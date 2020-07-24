Дюков намекнул, что будет участвовать в следующих выборах президента РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как ему работается в этой должности.
Дюков намекнул, что будет участвовать в следующих выборах президента РФС
  • РИА Новости

По словам функционера, он шёл на выборы президента РФС с определённой программой, озвучил цели и задачи, которые ставил.

«Та программа и те проекты и инициативы, которые я хотел реализовать, рассчитаны не на два года, а на продолжительный срок. Тогда проводились досрочные выборы, я шёл не на два года. С тех пор ничего не изменилось. То, что было намечено, должно прийти к логическому завершению. Что касается развития футбола, то это бесконечная работа, но и двух лет недостаточно, чтобы создать что-то устойчивое», — резюмировал Дюков.

Ранее сообщалось, что глава РФС высказал своё мнение о возобновлении чемпионата страны.

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