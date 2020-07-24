Дюков о рестарте сезона: понимали, что будут проблемы и критика

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал своё мнение о возобновлении чемпионата страны.

«Возобновление — очень важное событие, правильное решение, которое нужно было игрокам и болельщикам. Мы дали позитивный сигнал обществу, что надо возвращаться к обычной жизни», — сказал Дюков.

По его словам, работа по рестарту сезона была очень сложной, а РФС взял на себя риски и проблемы.

«Надо отдать должное РПЛ, которая взяла ответственность и решила играть. Все понимали, что просто не будет, будут проблемы и критика. Это надо учитывать», — констатировал Дюков.

Ранее сообщалось, что президент РФС высказался о ситуации с внесением изменений в устав РПЛ.