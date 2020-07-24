Дюков о рестарте сезона: понимали, что будут проблемы и критика

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал своё мнение о возобновлении чемпионата страны.
Дюков о рестарте сезона: понимали, что будут проблемы и критика
  • РИА Новости

«Возобновление — очень важное событие, правильное решение, которое нужно было игрокам и болельщикам. Мы дали позитивный сигнал обществу, что надо возвращаться к обычной жизни», — сказал Дюков.

По его словам, работа по рестарту сезона была очень сложной, а РФС взял на себя риски и проблемы.

«Надо отдать должное РПЛ, которая взяла ответственность и решила играть. Все понимали, что просто не будет, будут проблемы и критика. Это надо учитывать», — констатировал Дюков.

Ранее сообщалось, что президент РФС высказался о ситуации с внесением изменений в устав РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить