Дюков о рестарте сезона: понимали, что будут проблемы и критика
- РИА Новости
«Возобновление — очень важное событие, правильное решение, которое нужно было игрокам и болельщикам. Мы дали позитивный сигнал обществу, что надо возвращаться к обычной жизни», — сказал Дюков.
По его словам, работа по рестарту сезона была очень сложной, а РФС взял на себя риски и проблемы.
«Надо отдать должное РПЛ, которая взяла ответственность и решила играть. Все понимали, что просто не будет, будут проблемы и критика. Это надо учитывать», — констатировал Дюков.
Ранее сообщалось, что президент РФС высказался о ситуации с внесением изменений в устав РПЛ.