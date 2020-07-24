Президент РФС высказался о ситуации с внесением изменений в устав РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слухи о внесении изменений в устав Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сообщалось, что оттуда исчез пункт о возможности досрочной отставки главы РПЛ Сергея Прядкина.

«Я посчитал, что это недоразумение. Потом позвонил Прядкин и подтвердил это. Мне сложно как-то это комментировать. Случилась эта история с РПЛ, и Сергей Геннадьевич оперативно отреагировал. Считаю, вопрос закрыт», — констатировал Дюков.

В начале 2020 года активно распространялись слухи о конфликте между РФС и Прядкиным, а также о грядущем лишении этого функционера полномочий президента лиги.

Ранее сообщалось, что Дюков пообещал поинтересоваться причиной отсутствия Леонида Федуна на заседании исполкома РФС.