Дюков пообещал поинтересоваться причиной отсутствия Федуна на заседании исполкома РФС
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«Я лично видел его два дня назад, вчера разговаривал по телефону, в том числе по футбольным вопросам. Если говорить о наших взаимоотношениях, то они абсолютно ровные и рабочие. Наше общение достаточно регулярно. Не знаю, почему он отсутствовал, но обязательно поинтересуюсь», — заявил Дюков.
Ранее сообщалось, что глава РФС дал оценку работе оперштаба РПЛ по борьбе с коронавирусом.