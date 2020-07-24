Дюков пообещал поинтересоваться причиной отсутствия Федуна на заседании исполкома РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что не знает причин отсутствия владельца «Спартака» Леонида Федуна на заседании исполкома организации.
Дюков пообещал поинтересоваться причиной отсутствия Федуна на заседании исполкома РФС
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я лично видел его два дня назад, вчера разговаривал по телефону, в том числе по футбольным вопросам. Если говорить о наших взаимоотношениях, то они абсолютно ровные и рабочие. Наше общение достаточно регулярно. Не знаю, почему он отсутствовал, но обязательно поинтересуюсь», — заявил Дюков.

Ранее сообщалось, что глава РФС дал оценку работе оперштаба РПЛ по борьбе с коронавирусом.  

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