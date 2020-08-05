Источник: в «Ювентусе» не исключают возможности увольнения Сарри и вели переговоры с Зиданом

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Туринский «Ювентус» в поисках замены нынешнему главному тренеру команды Маурицио Сарри контактировал с пятью известными специалистами.
Источник: в «Ювентусе» не исключают возможности увольнения Сарри и вели переговоры с Зиданом
  • © REUTERS/Sergio Perez

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери на своем сайте. По информации источника, Сарри может быть уволен, если не сумеет преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии «Ювентус» встречается с «Лионом» и проигрывает после первого матча — 0:1. Ответный матч пройдёт 7 августа в Турине.

Приоритетной целью на замену Сарри является главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Впрочем, француз от предложения отказался, не желая покидать мадридцев.

Также «Ювентус» контактировал с экс-тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги из «Лацио», экс-тренером «Зенита» Лучано Спаллетти и Джанпьеро Гасперини, возглавляющим «Аталанту».

Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 туринцы под его руководством стали чемпионами Италии и дошли до финала Кубка страны, где уступили «Наполи» в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что Дибала признан игроком сезона в Италии, Щенсны — лучший вратарь.

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