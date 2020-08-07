Поражение «Ромы» от «Севильи», победная серия «Байера» и 10-й гол Хименеса: чем запомнились матчи 1/8 финала Лиги Европы

«Севилья» в Дуйсбурге переиграла «Рому» и выбила итальянский клуб из Лиги Европы. «Вулверхэмптон» с минимальным счётом одолел «Олимпиакос» благодаря десятому голу в турнире Рауля Хименеса и пробился в четвертьфинал еврокубка впервые за 48 лет. «Байер» выиграл четвёртый подряд матч в турнире, а «Базель» продлил беспроигрышную домашнюю серию до десяти встреч. Чем запомнились заключительные матчи 1/8 финала Лиги Европы — в материале RT.

Два гола в первом тайме и удаление на 98-й минуте

В одном из самых интригующих матчей 1/8 финала Лиги Европы сошлись «Севилья» и «Рома». Судьба противостояния определялась по итогам одной игры на нейтральном стадионе — в Германии. Отчётный поединок состоялся в Дуйсбурге на «Шауйнсланд-Райзен-Арене».

При этом в составе испанского коллектива за неделю до игры был выявлен больной коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник Неманья Гудель. Серб сел на карантин, а тесты остальных игроков «Севильи» дали отрицательный результат.

Произошедшее никак не сказалось на подопечных Хулена Лопетеги. Они одержали уверенную победу, владея инициативой на протяжении всего матча. «Рома» же допускала большое количество ошибок и практически не создавала опасных моментов. Римляне нанесли гораздо меньше ударов, чем соперник (7:16), а в створ чужих ворот попали лишь раз.

«Севилья» же открыла счёт уже в середине первого тайма. Серхио Регилон ворвался в штрафную, легко обыграв оппонента, и пробил под опорную ногу Пау Лопесу. Этот гол стал для защитника дебютным в еврокубках.

Незадолго до перерыва Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество испанской команды. После прострела Лукаса Окампоса ему оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота.

Во второй половине встречи «Севилья» была близка к тому, чтобы довести дело до разгрома, но судья из Нидерландов Бьорн Куйперс отменил гол Жюля Кунде после просмотра повтора, зафиксировав офсайд у француза.

А на восьмой добавленной к матчу минуте VAR помог ему разобраться в эпизоде с ударом локтем в голову Люку де Йонгу. Вместо первоначальной жёлтой рефери показал Джанлуке Манчини красную карточку.

Так «Севилья» впервые с 2016-го вышла в четвертьфинал ЛЕ, где сыграет с «Вулверхэмптоном». Причём четыре года назад красно-белые выиграли турнир. Италия же после вылета «Ромы» будет представлена в плей-офф второго по значимости еврокубка только «Интером».

Достижение 17-летнего Вирца и вылет команды Джерарда

Единственной немецкой командой, продолжающей выступление в Лиге Европы, остаётся «Байер». Леверкузенцы практически обеспечили себе путёвку в следующий этап ещё в марте, победив на выезде «Рейнджерс» — 3:1.

В ответной игре подопечные Петера Боша одержали победу с минимальным счётом и впервые с 2008-го пробились в четвертьфинал еврокубка. Единственный мяч в начале второго тайма забил Мусса Диаби. После заброса из глубины в исполнении Чарлеса Арангиса француз прорвался между двух защитников, обработал мяч грудью и точно пробил под перекладину.

Также в составе хозяев стоит отметить полузащитника Флориана Вирца, который недавно стал самым юным футболистом, выходившим на поле в истории Бундеслиги. Игрок дебютировал в Лиге Европы в возрасте 17 лет 3 месяцев и 3 дней.

Беспроигрышная домашняя серия «Базеля» и пятый гол Фрая

А вот другой немецкий коллектив «Айнтрахт» завершил выступление в Лиге Европы. После крупного домашнего поражения от «Базеля» перед подопечными Адольфа Хюттера стояла крайне непростая задача.

Однако в ответной встрече моментов у гостей практически не было, и они нанесли лишь один удар в створ ворот за 90 минут матча. «Базель» же в концовке всё же вырвал победу. Опытный Фабиан Фрай нанёс точный удар и отличился в третьем подряд матче ЛЕ. Всего же в текущем розыгрыше турнира на его счету пять голов.

Попутно швейцарский коллектив продлил две впечатляющих серии, одержав седьмую подряд домашнюю победу в Лиге Европы и продлив беспроигрышную серию на родном стадионе в рамках турнира до десяти встреч.

«Базелю» удалось впервые за шесть лет пробиться в восьмёрку сильнейших команд второго по значимости еврокубка. В четвертьфинале коллектив Марселя Коллера сыграет с «Шахтёром».

Два отменённых гола и первый выход «Вулверхэмптона» в четвертьфинал еврокубка за 48 лет

Ещё одним четвертьфиналистом турнира стал английский «Вулверхэмптон». Подопечным Нуну Эшпириту Санту удалось сломить сопротивление «Олимпиакоса». Чемпион Греции на предыдущей стадии турнира выбил из борьбы «Арсенал», но не справился с другим представителем АПЛ.

Первый матч в Греции завершился вничью — 1:1, что обеспечило «волкам» минимальное преимущество. А в самом начале домашней встречи им удалось выйти вперёд. Вратарь гостей Бобби Аллен в собственной штрафной толкнул оппонента в спину, а судья Шимон Марциняк назначил пенальти.

11-метровый уверенно реализовал Рауль Хименес. Мексиканец забил десятый мяч в текущем розыгрыше ЛЕ и вышел на второе место в гонке бомбардиров турнира. В ней он уступает лишь Альфредо Морелосу из «Рейнджерс», в активе которого 14 голов.

В нынешнем сезоне Хименес набрал 37 баллов за результативность (27 мячей + 10 результативных передач) во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков АПЛ, наряду с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне.

Одним голом «Вулверхэмптон» не обошёлся и тут же забил второй. Однако рефери отменил взятие ворот Роменом Сесом из-за нарушения правил.

А в середине первого тайма бригада арбитров не засчитала уже мяч «Олимпиакоса». Судьям понадобилось четыре минуты для того, чтобы определить, что Юссеф Эль-Араби, выполнивший результативный прострел от лицевой на Мохамеда Камара, находился в маленьком офсайде.

После перерыва гости изо всех сил пытались сравнять счёт, но сделать этого им так и не удалось, несмотря на 11 ударов по воротам.

И если в матче с «Арсеналом» в Лондоне греческой команде улыбнулась удача, то на этот раз фортуна оказалась на стороне «Вулверхэмптона», который пробился в четвертьфинал еврокубка впервые с 1972 года. Тогда команда дошла до финала Кубка УЕФА, где потерпела поражение от «Тоттенхэма».