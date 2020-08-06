«Севилья» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, победив «Рому»

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Испанская «Севилья» одержала победу над итальянской «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
«Севилья» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, победив «Рому»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в немецком Дуйсбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу испанской команды.

Победу «Севилье» принесли голы Серхио Регилона и Юссефа Эн-Несери, забивших на 21-й и 44-й минутах с передач Эвера Банеги и Лукаса Окампоса соответственно.

В компенсированное ко второму тайму время в составе «Ромы» красную карточку получил Джанлука Манчини.

Из-за пандемии коронавируса команды разыграли путёвку в четвертьфинал в одном матче, проведя его на нейтральном поле.

Таким образом, «Севилья» вышла в 1/4 финала, где сыграет с победителем матча «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон Уондерерс».

Ранее сообщалось, что «Байер» победил «Рейнджерс» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

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