«Севилья» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, победив «Рому»
- Reuters
Встреча, прошедшая в немецком Дуйсбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу испанской команды.
Победу «Севилье» принесли голы Серхио Регилона и Юссефа Эн-Несери, забивших на 21-й и 44-й минутах с передач Эвера Банеги и Лукаса Окампоса соответственно.
В компенсированное ко второму тайму время в составе «Ромы» красную карточку получил Джанлука Манчини.
Из-за пандемии коронавируса команды разыграли путёвку в четвертьфинал в одном матче, проведя его на нейтральном поле.
Таким образом, «Севилья» вышла в 1/4 финала, где сыграет с победителем матча «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон Уондерерс».
Ранее сообщалось, что «Байер» победил «Рейнджерс» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.