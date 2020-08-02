Серебро «Интера», «Золотая бутса» Иммобиле и десятый гол Ибрагимовича: чем завершился сезон в Серии А

«Интер» обыграл «Аталанту» и впервые за девять лет завоевал серебряные медали чемпионата Италии. «Лацио» потерпел поражение от «Наполи» и остался на четвёртом месте, но форвард римлян Чиро Иммобиле забил 36-й мяч в текущем сезоне национального первенства и завоевал «Золотую бутсу». Златан Ибрагимович записал на свой счёт десятый гол и помог «Милану» разгромить «Кальяри». А досрочно обеспечивший себе золотые медали «Ювентус» уступил «Роме». RT рассказывает, чем запомнились матчи последнего тура Серии А.

Гол на первой минуте и красивый мяч Янга

Главной интригой последнего тура Серии А была судьба серебряных медалей. В субботу в очном матче сошлись два претендента на них — «Аталанта» и «Интер». При этом бергамаскам необходимо было набирать три очка, чтобы обойти соперника в турнирной таблице.

Шанс занять второе место имел и «Лацио». Для этого римлянам требовалось на выезде обыгрывать «Наполи» и рассчитывать на ничью в Бергамо.

Однако достаточно быстро стало понятно, что серебро миланцы никому не отдадут. Гости открыли счёт уже на исходе первой минуты. В ходе стартовой атаки они заработали корнер, который завершился подачей Эшли Янга с фланга и точным ударом Данило Д'Амброзио головой из пределов вратарской.

А в середине первого тайма британец отличился самостоятельно. Он сместился с левого края в центр и нанёс красивый обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной.

Во второй половине встречи хозяева пытались выправить ситуацию и атаковали всеми силами, однако «Интер» оборонялся спокойно и не позволял сопернику создавать большое количество моментов у своих ворот. Не помогла и тройная замена от Джан Пьеро Гасперини по истечении часа встречи.

Таким образом, «Интер» впервые за девять лет занял второе место в чемпионате Италии. «Аталанта», несмотря на поражение, осталась третьей и также получила прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Жёлтая карточка тренеру и неаккуратный подкат

Быстрый мяч забили и в Неаполе. Немотивированный «Наполи», который уже гарантировал себе место в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Италии, вышел вперёд на девятой минуте. Фабиан Руис из-за пределов штрафной нанёс красивый удар в дальний угол.

Но «Лацио» достаточно быстро удалось отыграться. Чиро Иммобиле, гарантировавший себе «Золотую бутсу» по итогам сезона как лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА, забил 36-й мяч. Также 30-летний футболист стал первым обладателем награды из Италии за 13 лет. В 2007-м она досталась Франческо Тотти.

Попутно нападающий повторил рекорд результативности Серии А Гонсало Игуаина и Джино Россетти, которые в разные годы также записывали на свой счёт 36 голов по итогам сезона.

На второй тайм подопечные Симоне Индзаги вышли с желанием вырвать победу, тем более у них был отличный шанс подняться на третье место. Однако столичную команду сгубила неаккуратная игра Марко Пароло в своей штрафной. Полузащитник сбил оппонента в подкате, и Лоренцо Инсинье реализовал пенальти.

Пропущенный мяч сказался на гостях крайне негативно. У них практически ничего не получалось в атаке, а соперник не торопился идти вперёд большими силами. В конце концов нервы сдали даже у Индзаги, который получил жёлтую карточку за споры с судьёй.

Но эмоции специалиста не помогли его подопечным выправить ситуацию. Они потерпели поражение и, финишировав вровень с «Аталантой», уступили ей третье место по дополнительным показателям.

Дубль Перотти и волевая победа «Ромы»

А вот Криштиану Роналду, который теоретически мог отобрать у Иммобиле «Золотую бутсу», остановился на 31-м забитом мяче в Серии А. Португалец не попал в заявку на матч последнего тура с «Ромой».

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Однако это не помешало «Ювентусу» выйти вперёд уже на пятой минуте. Гонсало Игуаин после розыгрыша углового отличился ударом из пределов вратарской.

Но римлянам ещё до перерыва удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала «Рома» ответила сопернику своим результативным угловым — Никола Калинич счёт сравнял.

А затем гости заработали пенальти. 18-летний дебютант Риккардо Калафьори в чужой штрафной легко обыграл Данило и заставил бразильца нарушить правила. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Диего Перотти.

Сразу после перерыва полузащитник оформил дубль. Впрочем, едва ли не больший вклад в данный гол внёс Николо Дзаньоло, который прошёл с мячом половину поля и отдал точную передачу на Перотти. Диего отличиться помог рикошет от защитника.

Шансов спасти встречу у «Ювентуса» практически не было, зато в концовке встречи на поле появился даже третий вратарь команды Марко Оливьери, который летом уже дважды выходил на замену. Помимо него в составе туринцев свой шанс получили такие молодые футболисты, как Джанлука Фработта, Симоне Мураторе, Лука Дзанимачча и Джакомо Вриони.

Девятая победа «Милана» после возобновления сезона и автогол Клавана

А вот «Милан» завершил сезон на мажорной ноте. В матче последнего тура подопечные Стефано Пиоли разгромили «Кальяри» — 3:0. Открыть счёт уже на десятой минуте россонери помог защитник соперника Рагнар Клаван. После попадания в штангу мяч от ноги эстонца срикошетил точно в сетку.

В конце первого тайма великолепный шанс отличиться имел Златан Ибрагимович, но швед не сумел реализовать пенальти.

Зато сразу после перерыва нападающий отличился с игры. Ветеран из угла штрафной нанёс точный удар в дальнюю девятку. 38-летний футболист завершил сезон с десятью голами и пятью результативными передачами. В командной гонке бомбардиров Ибрагимович уступил только Анте Ребичу, в активе которого 11 точных ударов в Серии А.

Точку же в противостоянии с «Кальяри» поставил Самуэль Кастильехо, который в данной встрече набрал два балла за результативность. «Милан» одержал девятую победу в чемпионате после возобновления сезона и продлил беспроигрышную серию до 12 встреч.