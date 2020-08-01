«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А

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Римская «Рома» одержала победу над туринским «Ювентусом» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Ювентус» забил первым. Уже на пятой минуте отличился Гонсало Игуаин.

Победу «Роме» принесли голы Николы Калинича, забившего на 23-й минуте, и Диего Перотти, реализовавшего пенальти  на 44-й минуте и забившего с игры на 52-й.

«Ювентус», досрочно ставший чемпионом Серии А, набрал 83 очка, а «Рома» с 70 очками обеспечила себе пятое место по итогам сезона и вышла в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри» в Серии А.

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