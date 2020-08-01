Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри» в Серии А

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«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Милану» принесли автогол Рагнара Клавана на 10-й минуте, а также голы Златана Ибрагимовича и Самуэля Кастильехо, отличившихся на 55-й и 57-й минутах соответственно.

На 44-й минуте Ибрагимович не сумел реализовать пенальти.

«Милан» с 66 очками занял шестое место по итогам сезона и пробился в Лигу Европы. «Кальяри» с 45 очками стал 13-м.

Ранее сообщалось, что агент опроверг слухи о возвращении Бекао в ЦСКА.

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