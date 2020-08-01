Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри» в Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Милану» принесли автогол Рагнара Клавана на 10-й минуте, а также голы Златана Ибрагимовича и Самуэля Кастильехо, отличившихся на 55-й и 57-й минутах соответственно.
На 44-й минуте Ибрагимович не сумел реализовать пенальти.
«Милан» с 66 очками занял шестое место по итогам сезона и пробился в Лигу Европы. «Кальяри» с 45 очками стал 13-м.
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