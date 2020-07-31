Агент футболиста «Удинезе» Бекао опроверг слухи о возвращении в ЦСКА

Фернандо Тершейро, агент защитника итальянского «Удинезе» Родриго Бекао, отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский футбольный клуб ЦСКА.

«Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если «Удинезе» получит хорошее предложение, то всё возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения», — цитирует Тершейро «Чемпионат».

Бекао перешёл в «Удинезе» из ЦСКА в 2019 году. В этом сезоне он провёл 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Бекао близок к возвращению в ЦСКА.