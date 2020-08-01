«Интер» победил «Аталанту» и завершил сезон на втором месте в Серии А

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Миланский «Интер» одержал победу над бергамской «Аталантой» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
«Интер» победил «Аталанту» и завершил сезон на втором месте в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Данило Д'Амброзио, забившего уже на первой минуте, а также Эшли Янга, отличившегося на 20-й минуте.

Таким образом, «Интер» занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 82 очка. «Аталанта» с 78 очками стала третьей.

Ранее сообщалось, что «Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А.

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