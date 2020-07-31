«Будем сотрудничать со следствием»: в ФИФА отреагировали на возбуждение уголовного дела против Инфантино

В ФИФА выразили готовность сотрудничать со следствием по делу, возбуждённому прокуратурой Швейцарии в отношении президента организации Джанни Инфантино. Чиновника подозревают в проведении тайных встреч с генеральным прокурором страны Михаэлем Лаубером во время расследования коррупционного скандала в ФИФА. Экс-глава федерации Йозеф Блаттер призвал комитет по этике отстранить Инфантино от занимаемой должности.

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении нынешнего президента Джанни Инфантино. Он подозревается в противоправных действиях, которые якобы совершил во время расследования коррупционного скандала внутри организации.

«ФИФА признаёт решение специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. ФИФА, включая президента, остаётся в распоряжении швейцарских властей и, как и всегда, будет в полной мере способствовать расследованию», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Сам Инфантино заверил, что всегда готов помогать следствию и сотрудничать с властями. Он напомнил, что благодаря активному участию футбольной федерации некоторые виновники коррупционного скандала уже наказаны.

«Люди хорошо помнят, в какой ситуации находилась ФИФА как ведомство в 2015 году и как необходимо было судебное вмешательство для восстановления её репутации. С самого первого дня на посту президента моей целью было и есть сотрудничество с властями в расследовании совершённых в прошлом нарушений внутри организации», — прокомментировал обвинения Инфантино.

О возбуждении уголовного дела 30 июля заявил специальный прокурор Штефан Келлер, назначенный для проверки обвинений в адрес функционера. Келлер полагает, что Инфантино тайно общался с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером во время расследования коррупционного скандала в ФИФА. Речь идёт о трёх встречах, сведения о которых не были переданы в соответствующие органы.

Ещё одним фигурантом дела стал прокурор региона Верхний Вале Ринальдо Арнольд. Как и Инфантино, он подозревается в злоупотреблении служебным положением, разглашении служебной тайны, пособничестве злоумышленникам и подстрекательстве к совершению этих действий.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Лаубер объявил о намерении покинуть свой пост. Весной он был уличён во многочисленных нарушениях, в том числе допущенных им в ходе расследования коррупционного дела в ФИФА. При этом и он, и президент ФИФА отрицают свою вину.

«Проведение встреч с генеральным прокурором Швейцарии абсолютно допустимо и законно. Оно не является каким-либо нарушением. Напротив, это входит в обязанности президента ФИФА. Существовал целый ряд вопросов, для разъяснения которых было вполне допустимо предложить Генеральной прокуратуре Швейцарии внести свой вклад в надежде, что те, кто совершал противозаконные действия и нанёс ущерб ФИФА, понесут ответственность», — заявлял Инфантино.

Между тем предыдущий президент футбольной федерации Йозеф Блаттер, покинувший пост в 2015 году в связи с коррупционным скандалом, призвал надлежащие органы ФИФА начать собственное расследование.

«Для меня ситуация очевидна, комитету по этике ФИФА необходимо открыть дело против Инфантино, поэтому он должен быть отстранён», — приводит слова Блаттера Reuters.

Подозрения по поводу тайных встреч представителей швейцарской прокуратуры и руководства ФИФА возникли ещё два года назад. Арнольд якобы мог предоставлять Инфантино сведения из прокуратуры, организовывать встречи с Лаубером, а также заранее предупреждать о планируемых обысках в офисе организации. Сообщалось, что они являются давними знакомыми.

Напомним, в 2015 году прокуратура Швейцарии объявила о начале расследования в отношении чиновников организации, подозреваемых в коррупции, отмывании денег и других махинациях. Тогда же было возбуждено уголовное дело в отношении Блаттера, который впоследствии был отстранён от занимаемой должности комитетом по этике. Последовали аресты и ряда глав национальных футбольных организаций.