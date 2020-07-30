Против Инфантино возбудили уголовное дело

Президент ФИФА Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщает Independent. Расследование против функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Инфантино уличили в противоправных действиях, в которых также замешаны сотрудники ФИФА, расследовавшие коррупцию в организации.

Речь идёт о группе под руководством прокурора Михаэля Лаубера, который недавно подал в отставку. На прошлой неделе был назначен специальный прокурор Стефан Келлер для изучения связей между ним и Инфантино. Суд пришёл к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, состоявшуюся в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Выяснилось, что Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды. Лаубер отрицает свою вину. Келлер, в свою очередь, обнаружил признаки преступного поведения, связанного с секретными встречами.

Ранее сообщалось, что Инфантино выступил за ужесточение финансовых правил для клубов.