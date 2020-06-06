Инфантино выступил за ужесточение финансовых правил для клубов

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение о необходимости ужесточения финансовых правил для клубов.
Инфантино выступил за ужесточение финансовых правил для клубов
  • Reuters

«Я лично выступаю за более чёткие и строгие финансовые правила, дающие полную прозрачность управления, они должны ограничиваться не только системой трансферов, но и всей футбольной экосистемой», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что организация проделывает масштабную работу в этом вопросе.

«Даже несмотря на то что мы сталкиваемся с серьёзными корпоративными интересами, которые борются против призыва об улучшении глобального управления в нашем спорте», — добавил глава ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю.

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