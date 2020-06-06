ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация достигла прогресса в вопросе формирования нового календаря международных матчей.
ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю
  • Reuters

«Что касается важной темы — международного календаря матчей, я рад сообщить, что мы добились определённых успехов. Благодаря консультациям с различными заинтересованными сторонами мы ближе к тому, чтобы представить сбалансированное решение, учитывающее потребности каждого», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что за процессом возобновления национальных чемпионатов и других турниров топ-уровня не нужно забывать про сборные, женский и юношеский футбол, а также про низкоуровневые лиги.

«Мы должны показать единство во всех аспектах футбола и сделать так, чтобы футбол возобновился глобально. Это наш приоритет, наш план финансовой помощи будет реализовываться в соответствии с этим принципом», — добавил глава ФИФА.

Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.

Ранее сообщалось, что в ФИФА считают, что футбол не станет прежним до изобретения вакцины от коронавируса.

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