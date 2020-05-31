В ФИФА считают, что футбол не станет прежним до изобретения вакцины от коронавируса
- Reuters
Как сообщает The Independent, в документе говорится, что защита здоровья и благополучия каждого человека во всём мире по-прежнему имеет первостепенное значение для ФИФА, а также о важности пропаганды мер личной безопасности.
Отмечается, что до изобретения вакцины футбол будет совершенно другим, а важным руководящим принципом будет то, что возобновление футбольной деятельности не должно ставить под угрозу здоровье людей или общества.
Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.
Ранее сообщалось, что ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом.