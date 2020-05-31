В ФИФА считают, что футбол не станет прежним до изобретения вакцины от коронавируса

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Международная федерация футбола (ФИФА) разослала национальным федерациям документ, в котором говорится, что строгие санитарные нормы в футболе будут действовать до того момента, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса.
В ФИФА считают, что футбол не станет прежним до изобретения вакцины от коронавируса
  • Reuters

Как сообщает The Independent, в документе говорится, что защита здоровья и благополучия каждого человека во всём мире по-прежнему имеет первостепенное значение для ФИФА, а также о важности пропаганды мер личной безопасности.

Отмечается, что до изобретения вакцины футбол будет совершенно другим, а важным руководящим принципом будет то, что возобновление футбольной деятельности не должно ставить под угрозу здоровье людей или общества.

Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.

Ранее сообщалось, что ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом.

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