ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФИФА, вырученные средства пойдут на поиски эффективного способа лечения от коронавирусной инфекции.
«Мы принимали участие в повышении осведомлённости мирового сообщества посредством различных кампаний, внесли финансовый вклад в решение этой проблемы, а теперь ФИФА обязуется организовать данное мероприятие по сбору средств, когда позволит ситуация с вирусом, даже если это произойдёт только через несколько месяцев», — заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.
Ранее Арсен Венгер высказал мнение, что матчи без болельщиков в будущем могут пагубно сказаться на футболе.