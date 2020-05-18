ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести благотворительный матч, вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, вырученные средства пойдут на поиски эффективного способа лечения от коронавирусной инфекции.

«Мы принимали участие в повышении осведомлённости мирового сообщества посредством различных кампаний, внесли финансовый вклад в решение этой проблемы, а теперь ФИФА обязуется организовать данное мероприятие по сбору средств, когда позволит ситуация с вирусом, даже если это произойдёт только через несколько месяцев», — заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.

Ранее Арсен Венгер высказал мнение, что матчи без болельщиков в будущем могут пагубно сказаться на футболе.