Венгер считает, что матчи при пустых трибунах вредят футболу

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что матчи без болельщиков в будущем могут пагубно сказаться на футболе.
Венгер считает, что матчи при пустых трибунах вредят футболу
  • © Reuters

«Повредят ли матчи без болельщиков футболу? Я в этом убеждён. Это может быть решением в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. И всё же это лучший способ закончить сезон. С медицинской точки зрения мы не можем принять такой большой риск. Мы должны быть в безопасности. Никто не верит, что в середине июля мы будем в полной безопасности», — цитирует Венгера beIN Sports.

Практически во всех странах мира спортивные соревнования были приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса. В настоящее время те турниры, которые были возобновлены, проходят при пустых трибунах.

Ранее Венгер выразил поддержку Артете.

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