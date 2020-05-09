Венгер: верю, что Артета вернёт «Арсеналу» былые позиции

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил поддержку нынешнему наставнику клуба Микелю Артете.
Венгер: верю, что Артета вернёт «Арсеналу» былые позиции
  • Reuters

«Всё ещё очень переживаю за «Арсенал», слежу за всеми матчами клуба. Я ведь провёл 22 года в команде, это не просто так. Моё сердце всё ещё с «Арсеналом». Горжусь, что сделал хотя бы небольшой вклад в его развитие. Верю, что в клубе всё ещё есть культура игры, которую я привил и за которую меня уважают. Надеюсь, что Микелю Артете удастся вернуть команде былые позиции», — цитирует talkSPORT Венгера.

Артета выступал под руководством французского тренера в качестве футболиста «Арсенала».

Ранее Соболев рассказал об интересе к себе со стороны лондонского «Арсенала».

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