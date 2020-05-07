Соболев рассказал об интересе к себе со стороны лондонского «Арсенала»

Нападающий Александр Соболев не подтвердил информацию о том, что перед трансфером из «Крыльев Советов» в «Спартак» он мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Единственное, я слышал, что смотреть на меня приезжали люди из лондонского «Арсенала». Скауты смотрят всех игроков по всему миру. Они были на матче с «Сочи», когда я забил два мяча, но не реализовал пенальти», — сказал футболист в программе блогера Евгения Савина на YouTube.

По его словам, минувшей зимой им также интересовались московские ЦСКА, «Динамо» и казанский «Рубин».

«Не скажу, что я хотел именно в «Спартак». Но было желание перейти в топ-клуб. А «Спартак» — великая команда», — пояснил Соболев.

Ранее со ссылкой на Виталия Мутко сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун рассчитывает выписаться через неделю.