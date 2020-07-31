ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Инфантино

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении главы организации Джанни Инфантино.

«ФИФА признаёт решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера. ФИФА, включая президента, остаётся в распоряжении швейцарских властей и, как и всегда, будет в полной мере сотрудничать с этим расследованием», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Отмечается, что функционера уличили в противоправных действиях, в которых также замешаны сотрудники ФИФА, расследовавшие коррупцию в организации.

Ранее сообщалось, что против Инфантино возбудили уголовное дело.