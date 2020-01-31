СМИ опубликовали переписку президента ПСЖ и экс-генсека ФИФА по делу о коррупции

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Опубликована переписка бывшего генерального секретаря Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Жерома Вальке и президента французского ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.
СМИ опубликовали переписку президента ПСЖ и экс-генсека ФИФА по делу о коррупции
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Mediapart совместно с Европейским консорциумом журналистских расследований (EIC) опубликовал переписку бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и катарского шейха Нассера Аль-Хелаифи, датированную ноябрём 2014 года. Из неё видно, что нынешний президент ПСЖ оказывал финансовую поддержку чиновнику. В переписке Вальке просит Аль-Хелаифи оплатить счета по проведённым на вилле на Сардинии работам: «Счёт до сих пор не оплачен. Не могли бы вы в срочном порядке позаботиться об этом?» Шейх ответил: «Да, босс».

Предполагается, что вилла на Сардинии досталась Вальке от Аль-Хелаифи. В то же время тогдашний генсек ФИФА стал владельцем 34-метровой яхты.

Переписка должна стать доказательством подкупа чиновников ФИФА при проведении голосования за право принять чемпионат мира 2022 года. По итогам голосования страной-хозяйкой стал Катар. 

Ранее сообщалось, что «Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы.

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