СМИ опубликовали переписку президента ПСЖ и экс-генсека ФИФА по делу о коррупции

Опубликована переписка бывшего генерального секретаря Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Жерома Вальке и президента французского ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Mediapart совместно с Европейским консорциумом журналистских расследований (EIC) опубликовал переписку бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и катарского шейха Нассера Аль-Хелаифи, датированную ноябрём 2014 года. Из неё видно, что нынешний президент ПСЖ оказывал финансовую поддержку чиновнику. В переписке Вальке просит Аль-Хелаифи оплатить счета по проведённым на вилле на Сардинии работам: «Счёт до сих пор не оплачен. Не могли бы вы в срочном порядке позаботиться об этом?» Шейх ответил: «Да, босс».

Предполагается, что вилла на Сардинии досталась Вальке от Аль-Хелаифи. В то же время тогдашний генсек ФИФА стал владельцем 34-метровой яхты.

Переписка должна стать доказательством подкупа чиновников ФИФА при проведении голосования за право принять чемпионат мира 2022 года. По итогам голосования страной-хозяйкой стал Катар.

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