«Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы

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Валлийский «Кардифф Сити» обвиняет французский «Нант» в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в небе над Ла-Маншем.
«Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы
  • Reuters

Об этом сообщает L'Équipe. По информации источника, иск был подан в один из французских судов. Также «Кардифф Сити» обвиняет французский клуб в сокрытии данных о размере агентской комиссии за переход.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в январе 2019 года, став самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба. Вечером 21 января аргентинец вылетел на частном самолёте в Уэльс, но его самолёт потерпел крушение. Через несколько дней тело футболиста было найдено на дне Ла-Манша.

Ранее сообщалось, что «Кардифф» обжалует в CAS решение ФИФА по выплате за трансфер Салы.

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