«Очередной выстрел в воздух»: в России ответили на обвинения США в подкупе чиновников ФИФА при выборе хозяйки ЧМ-2018

В Кремле опровергли обнародованное Минюстом США обвинение в адрес России касательно подкупа чиновников ФИФА при выборе места проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 года. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, голосование носило законный характер. Глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин предположил, что заявления американских властей являются попыткой очернить репутацию страны, а почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что они не имеют смысла, так как турнир состоялся почти два года назад.

«Очередная попытка очернить нашу заявку»

В России опровергают обвинения в подкупе чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе страны — хозяйки чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы читали сообщение СМИ и не понимаем, о чём может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем. И Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории, чем мы гордимся и гордится вся наша страна», — заявил Песков.

В понедельник, 6 апреля, на сайте прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк появилось обвинительное заключение, в котором утверждается, что целый ряд чиновников ФИФА получал взятки за поддержку проведения чемпионатов мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Базировавшиеся на территории США российские компании, якобы переводили деньги на счета членов исполкома ФИФА в преддверии выборов, прошедших в декабре 2010 года в Цюрихе. Названия «компаний» при этом не указываются.

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Напомним, что Соединённые Штаты претендовали на мундиаль 2022 года, однако организация турнира была поручена Катару.

По мнению главы оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, обвинения американской стороны являются очередной попыткой очернить репутацию страны. Он подчеркнул, что России нечего скрывать, что и было доказано в ходе предыдущих расследований. Кроме того, он добавил, что на данный момент оргкомитет не намерен подавать протест, так как он никак не фигурирует в деле.

«Пока всё это носит довольно абстрактный характер, мы не знаем, за что зацепиться. Бывший член исполкома ФИФА признался, что ему предлагали взятку — с таким материалом очень трудно что-то сделать. Мы на это смотрим философски и рассматриваем это как очередную попытку очернить нашу заявку, которая, как мы неоднократно подчёркивали, прошла прозрачно во всем понятном формате», — приводит слова Сорокина ТАСС.

В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что расследование американских властей является бессмысленным, так как мундиаль в России уже состоялся.

«По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Член комитета по этике РФС Андрей Созин напомнил, что Россия постоянно подвергается обвинениям со стороны США в подкупе спортивных чиновников. По его словам, так было с зимними Олимпийскими играми в Сочи и Универсиадой в Красноярске.

«Давайте ещё вспомним Олимпиаду-80, что тогда было. Ведь сейчас все дома, им, видимо, нечем заниматься на удалёнке. Поэтому они там, в США, только и вспоминают про Россию. Все остальные крупные чемпионаты и соревнования у них чистые, только у нас всё куплено. Будьте любезны доказать, тогда люди будут наказаны. В противном случае это пустой хайп», — заявил Созин Sport24.

Всего в деле фигурируют более 30 человек. В частности, бывший вице-президент федерации Джек Уорнер с ноября 2010-го по апрель 2011 года якобы получил в общей сложности $5 млн. Помимо него, как утверждается в документе, взятки получили президент Конфедерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейра и глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос. Бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро также был обещан $1 млн, однако неизвестно, была ли в итоге выплачена данная сумма.

Стоит отметить, что все они — фигуранты дела о коррупции футбольных властей, начатого в мае 2015 года. Всем четверым вменялась преступная деятельность, отмывание денег и мошенничество.

Тогда, за несколько дней до выборов президента ФИФА, швейцарские правоохранительные органы провели аресты высокопоставленных чиновников, а в штаб-квартире организации прошли обыски. Под подозрение попали и заявки на проведение чемпионатов мира в России и Катаре.

Помимо швейцарских властей, к делу подключились Минюст США и британские правоохранительные органы. При этом внутреннее расследование ФИФА не выявило нарушений при выборе стран, принимающих оба мундиаля.

Кроме того, американская сторона выяснила, что бывшие руководители телекомпаний, принадлежащих медиахолдингу 21st Century Fox, Эрнан Лопес и Карлос Мартинес незаконным путём получили права на трансляции чемпионатов мира 2018 и 2022 года на территории США. Они также обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.