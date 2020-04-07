Глава Оргкомитета ЧМ-2018 назвал обвинение Минюста США попыткой очернить заявку России

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Глава Организационного комитета чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин прокомментировал заявление Министерства юстиции США, в котором Россия и Катар обвиняются в даче взятки ФИФА для проведения турниров.
Глава Оргкомитета ЧМ-2018 назвал обвинение Минюста США попыткой очернить заявку России
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«Мы рассматриваем это как попытку в очередной раз очернить нашу заявку. Мы уже неоднократно отвечали на все вопросы всевозможных и следственных органов, и органов ФИФА, запросы СМИ, передали всю банковскую информацию относительно нашей финансовой деятельности. Странно, что кому-то в данный момент интересно ворошить прошлое отдельных, давно не работающих в ФИФА личностей. Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк ко мне не обращалась, и я даже с удивлением восприму подобное обращение, потому что я не пойму, о чём они будут говорить. Всё происходящее воспринимаю с удивлением», — приводит слова Сорокина «РБК-Спорт». 

Ранее Созин заявил, что с позиции США всё, что проводится в России, — куплено.

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