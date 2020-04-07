Созин: с позиции США всё, что проводится в России, — куплено

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал обвинение Министерства юстиции США в даче взяток Россией чиновникам Международной федерации футбола (ФИФА) за возможность получить право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Получается, что с позиции США всё, что проводится в России, — это всё куплено. Мы всё купили: Универсиаду, Олимпиаду, зимнюю Спартакиаду. У нас всё за деньги якобы было куплено, но никто никак это не доказал. Я слышу, что президент ФИФА Джанни Инфантино тоже в чём-то замешан. Но если не доказано и нет фактов, то о чём говорить? После Олимпиады в Сочи нас постоянно в чём-то обвиняют. Сейчас вспомнили про великолепный чемпионат мира в России, который прошёл на высоком уровне. Если есть факты, то пускай докажут. Давайте ещё вспомним Олимпиаду-80», — цитирует Созина Sport24.

Также функционер высказал предположение, что подобные расследования проводятся от скуки, связанной с карантином из-за коронавируса.

«Сейчас все дома, им, видимо, нечем заниматься на удалёнке. Потому они все там в США только вспоминают про Россию. Все остальные крупные чемпионаты и соревнования у них чистые, а только в России всё куплено. Будьте любезны доказать, тогда люди понесут наказание, если не доказано, то это пустой хайп. Понятно, что сейчас нет больших новостей, потому люди пытаются делать новости на самом популярном виде спорта в мире. Пытаются вытаскивать какое-то грязное бельё, чтобы о нём кто-то вспомнил», — добавил Созин.

Минюст США опубликовал результаты расследования, согласно которому российская сторона подкупила ряд чиновников ФИФА за поддержку своей заявки на право проведения чемпионата мира в 2018 году.

Ранее Колосков назвал обвинения Минюста США очередным выстрелом в воздух.