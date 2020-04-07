Колосков — об обвинении Минюстом США России в подкупе чиновников ФИФА: очередной выстрел в воздух

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков прокомментировал обвинение Министерства юстиции США в даче взяток Россией чиновникам ФИФА за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Пусть расследуют, какой это имеет смысл? Чемпионат мира закончился уже два года назад. Кому надо, прочитали и забыли об этом. По мне — это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались подготовкой и организацией чемпионата мира в России. Как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. На этом нам нужно акцентировать внимание», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции.

Ранее Минюст США обвинил Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА при выборе принимающей ЧМ страны.